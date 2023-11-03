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شاهد.. مجازر الاحتلال تستنزف قواميس اللغة العربية في وصفها

الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي إربعة مجازر في نفس اللحظة باربعة عند اربعة مستشفيات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، مجازر استنزفت قواميس اللغة العربية في وصفها.

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في قطاع غزة، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في اليوم ال28 من عدوانه على القطاع أربع مجازر بحق الإنسانية والقطاع الصحي، الأولى حصلت على بوابة مجمع الشفاء الطبي حيث استشهد وجرح العشرات إلى جانب قصف سيارات إسعاف أمام المجمع الطبي كانت تقل جرحى لنقلهم عبر معبر رفح إلى مصر.

وأضاف، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين النازحين كانوا متواجدين عند البوابة المستهدفة ما أسفر عن مضاعفة أعداد الشهداء والجرحى، مشيرا إلى استشهاد عدد من الطواقم الطبية والمسعفين.

وأوضح، أن المجزرة الثانية ارتكبها الاحتلال بعد استهدافه موكب لسيارات الإسعاف بالقرب من مفترق الأنصار في غرب مدينة غزة والمجزرة الثالثة في مستشفى القدس في منطقة تل الهوا والرابعة استهداف مستشفى الأندونيسي.

وأكد ماسل العالم أن الحالة الصحية في غزة منهارة بشكل كامل، وان الطواقم الطبية تعمل فوق طاقتها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. مجازر الاحتلال تستنزف قواميس اللغة العربية في وصفها

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