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شاهد .. جانب من مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ايران

شاهد .. جانب من مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في ايران
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

نظم ابناء الشعب الإيراني المناهض للاستكبار في "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي"؛ مسيرات في جميع أنحاء البلاد تزامنا مع العاصمة طهران في أكثر من 1200 مدينة، تحت شعار "نظام عالمي جديد مع جيل مثالي"، ليعلنوا دعمهم لمُثُل الثورة الإسلامية وجماعات المقاومة الفلسطينية، وتعاطفهم مع شعب غزة المقاوم والمظلوم.

العالم - ايران

مسيرات

مسيرات

مسيرات

مسيرات

مسيرات

مسيرات

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