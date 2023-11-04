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أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه لقد محوناه وألقيناه

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه لقد محوناه وألقيناه
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال لقد محوناه وألقينا" محملا إياه مسؤولية الهجمات على غزة.

العالم:تركيا

وقال الرئيس التركي حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء: “أولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض (هذا الشهر)، سنضغط من أجل وقف إطلاق النار”.

وأضاف أردوغان: “المسؤول الأول عن “الهمجات ضد غزة” هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصياً، الداخل الإسرائيلي يشهد حالياً تصريحات مناهضة له”.

وتابع رئيس تركيا: “نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية”.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه: “إذا كانت اليونان دولة ضامنة في قبرص، وبريطانيا كذلك، وتركيا أيضا دولة ضامنة بطبيعة الحال، فلما لا تكون هناك آلية مماثلة في غزة”.

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أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه لقد محوناه وألقيناه