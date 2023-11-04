ميقاتي لبلينكن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

جاء ذلك بحسب بيان لمكتب ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع "أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك".

وشدد على "ضرورة العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الارض المحروقة التي تتبعها اسرائيل باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية".

وأكد رئيس الحكومة أن "لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه "إنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى"، وفق بيان مكتب ميقاتي.