السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣
١٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إرتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى حوالى 9500 شهيد

إرتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى حوالى 9500 شهيد
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الهمجي الصهيوني على غزة الى 9488 شهيدا .

وأضافت الوزارة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا .

ونوهت إلى أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، وتابعت: تلقينا 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض .

كما أشارت الوزارة إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف مشددة علىأان الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة، ما أدى إلى أن تتكدس مستشفيات القطاع الأخرى بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة وفقدان العديد منهم يوميا.

وأضافت أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

وقال البيان: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات.

وخلص إلى القول: نناشد الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.

روابط ذات صلة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة (فيديو)

9 شهداء بالضفة في أقل من 24 ساعة والحصيلة 143 شهيدا..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: التفاتة من السيد نصرالله اثارت انتباه الصهاينة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش 04-11-2023

حماس: الاحتلال يرتكب مجازر وحشية ضد شعبنا بغطاء مباشر من بايدن

إرتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى حوالى 9500 شهيد

ميقاتي لبلينكن: يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه لقد محوناه وألقيناه