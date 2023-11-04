إرتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى حوالى 9500 شهيد

وأضافت الوزارة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية عشر مجازر كبرى راح ضحيتها 231 شهيدا .

ونوهت إلى أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، وتابعت: تلقينا 2200 بلاغ عن مفقودين منهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض .

كما أشارت الوزارة إلى استشهاد 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف مشددة علىأان الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة، ما أدى إلى أن تتكدس مستشفيات القطاع الأخرى بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة وفقدان العديد منهم يوميا.

وأضافت أن الاحتلال يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات.

وقال البيان: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمراجعة مواقفه إزاء المجازر بحق شعبنا واستهداف المستشفيات.

وخلص إلى القول: نناشد الأطراف كافة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات وخروج الجرحى.