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مراسل العالم: التفاتة من السيد نصرالله اثارت انتباه الصهاينة

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في رام الله، بان جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم بمهاجمة الفلسطينيين بطريقة جديدة مع قرب موسم قطاف الزيتون، حيث عدد من الفلسطينيين لم يستطيعوا الوصول الى مزارعهم وحصد محصولهم.

وقال مراسلنا: ان الامر الذي منع الكثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية من التوجه الى مزارعهم هو قيام الاحتلال باغلاق الطرق والمدن والبلدات الفلسطينية، او بسبب قيام المستوطنين بعمليات هجوم على المزارعين اثناء قطفهم الزيتون، معتبراً ان هذا يدخل ضمن سياسة عقاب للفلسطينيين.

وعن ردود الفعل الاسرائيلي حول خطاب السيد حسن نصرالله، اكد مراسلنا ان الاعلام الاسرائيلي ركز على كلامه، وقال ان البعض اعتبر ان خطابه لم يكن نارياً كما قالوا، وانما هو خطاب العقل، والبعض الاخر ركز على عدة قضايا، الاولى تركيز السيد نصرالله على ان المقاومة ستنتصر، والثانية مقارنة معركة طوفان الاقصى بمعركة عام 2006 والاتصال الهاتفي من قبل قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي للسيد نصرالله مستشهداً بقوله بان بعد هذه المعركة ستكونون قوة اقليمية، الامر الذي اثار الكثير من الانتباه للاسرائيليين على اعتبار ان هذه المعركة ستنتهي بانتصار المقاومة الفلسطينية.

وتابع مراسلنا، ان الامر الاخر هو تركيز السيد نصرالله على ان الانتصار هو من حليف الفلسطينيين، وان محور المقاومة لن يترك الفلسطينيين وحركة حماس لوحدها، ما اعتبر الاسرائيليين بانها رسالة بانهم في حال الوصول الى مرحلة معينة فانكم ستجدون حرباً ليس فقط من الشمال والجنوب وانما من كل مكان.

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شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: التفاتة من السيد نصرالله اثارت انتباه الصهاينة

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