السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مراسل العالم يكشف تفاصيل اعتداء صهاينة على مسؤول ملف الاسرى

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان صافرات الانذار دوت في بعض المستوطنات والقواعد العسكرية على غلاف قطاع غزة .

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا في القدس المحتلة خضر شاهين ان الجبهة الداخلية طالبت بعدم التوجه الا للضرورة للجنوب لما تشهده من قصف ومعارك ضاريه على الحدود مع المقاومة وتخوفات من استمرار التسلسل لبعض المقاوميين رغم الدخول البري لبعض الامتار عند الشريط الحدودي الفاصل عند قطاع غزة.

واوضح ان هناك استمرار للتظاهرات لعائلات الاسرى والمحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، مشيرا الى انضمام عدد كبير من المعارضيين الاسرائيليين قبالة وزارة حرب في تل ابيب والمطالبة باتخذ موقف والتحرك جاد لاطلاق سراح الاسرى.

واشار الى ان هذه التظاهرات ستشهد توسع وفق ما تم الاعلان عنه للضغط على المستوى الامني والسياسي لوقف اطلاق النار والدخول بشكل جدي في المفاوضات.مضيفا انه تم الاعتداء على ما يسمى مسؤول ملف الاسرى للجنود واتهموه بالخيانة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. أب يحتضن طفلته التي استشهدت في قصف إسرائيلي على غزة

مراسل العالم: التفاتة من السيد نصرالله اثارت انتباه الصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو/وزير 'اسرائيلي' يصاب بانهيار عقلي!.. التفاصيل

بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل اعتداء صهاينة على مسؤول ملف الاسرى

الشيخ قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات 'إسرائيل'

شاهد.. أب يحتضن طفلته التي استشهدت في قصف إسرائيلي على غزة

العميد شكارجي: الكيان الصهيوني في طريقه للانهيار التام

ديون إيران الخارجية تنخفض 1.576 مليار دولار