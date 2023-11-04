مراسل العالم يكشف تفاصيل اعتداء صهاينة على مسؤول ملف الاسرى

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا في القدس المحتلة خضر شاهين ان الجبهة الداخلية طالبت بعدم التوجه الا للضرورة للجنوب لما تشهده من قصف ومعارك ضاريه على الحدود مع المقاومة وتخوفات من استمرار التسلسل لبعض المقاوميين رغم الدخول البري لبعض الامتار عند الشريط الحدودي الفاصل عند قطاع غزة.

واوضح ان هناك استمرار للتظاهرات لعائلات الاسرى والمحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، مشيرا الى انضمام عدد كبير من المعارضيين الاسرائيليين قبالة وزارة حرب في تل ابيب والمطالبة باتخذ موقف والتحرك جاد لاطلاق سراح الاسرى.

واشار الى ان هذه التظاهرات ستشهد توسع وفق ما تم الاعلان عنه للضغط على المستوى الامني والسياسي لوقف اطلاق النار والدخول بشكل جدي في المفاوضات.مضيفا انه تم الاعتداء على ما يسمى مسؤول ملف الاسرى للجنود واتهموه بالخيانة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

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