شاهد.. الرئيس الروسي يتحدث اللغة العربية

العالم- منوعات

وشارك الرئيس الروسي مساء امس الجمعة في إحدي الندوات، في ظل حضور واسع بمشاركة مفتي الجمعية الدينية للمسلمين في روسيا.

وجاء رد بوتين على تحية "السلام عليكم" التي ألقاها مفتي الجمعية الدينية لمسلمي روسيا، ألبير كرغانوف، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

يشار إلى أن بوتين سبق واثار تفاعلا بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو له وأسلوب حمله لنسخة من القرآن خلال زيارة له إلى مسجد في داغستان بأعقاب إقدام شخص على حرق نسخة من القرآن خلال تظاهرة في السويد في يونيو/ حزيران الماضي.

واول أمس الخميس، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، موقف روسيا المبدئي الداعم لوقف عاجل لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وفتح الممرات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين.

جاء ذلك خلال لقاء لافروف برؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدين في موسكو وممثل عن جامعة الدول العربية، وذلك وفقا لبيان عن وزارة الخارجية الروسية.

وأطلع لافروف، السفراء العرب على الخطوات التي اتخذتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بهدف وقف إراقة الدماء ونقل الوضع إلى القناة السياسية والدبلوماسية.