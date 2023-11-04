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بالفيديو.. ماذا قال الاعلام العبري عن خطاب السيد نصرالله؟

السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

رصدت الصحافة العبرية خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ودققت في بنوده، وتباينت في نتائجه بين من رأى أن السيد نصر الله وضع الاحتلال في الزاوية، وبين من حذر بان خلف عقلانية السيد عزيمة على نصر المقاومة.

العالم - مراسلون

على مدار اسبوعا ما قبل ان يخرج الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير والاعلام الاسرائيلي ينتظر بفارغ الصبر ما سيقوله الرجل في اطلالته ، لانهم يدركون تماما ان ما سيخرج من الرجل رسائل واضحة ستغير في سير المعركة في قطاع غزة.

في صحيفة "يدعوت احرنوت" العنوان الكبير نصرالله المعركة في قطاع غزة فلسطينية مئة بالمئة لكن التصعيد على الحدود اللبنانية حقيقي. وفي ذات الصحيفة نصرالله لن نرضى بما يحدث في جبهتنا.

وفي موقع "0404" مجموعة من الهاكرز الاسرائيلي حاولوا التشويش على خطاب الامين العام لحزب الله.

اما في موقع "القناة الاسرائيلية الـ12" على الصفحة الاولى مزيد من الاحتراز على الحدود الشمالية ومنذ خطاب نصرالله وحتى الصباح 5 حوادث اطلاق قذائف باتجاه مواقع الجيش الاسرائيلي .

واخيرا على موقع "الوقت الاسرائيلي" كتب فريدمان يقول ان حزب الله بعد خطاب نصرالله على اهبة الاستعداد للاستيعاب وخوض المعركة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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