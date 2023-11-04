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كنعاني يؤكد ضرورة تحويل اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار الى يوم عالمي

كنعاني يؤكد ضرورة تحويل اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار الى يوم عالمي
السبت ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، ان السبب وراء اطلاق شعار مقارعة الاستكبار العالمي على يوم "13 ابان هـ ش" ( 4 نوفمبر - م)، اتضح خلال الايام الاخيرة واكثر من اي وقت مضى، وبما يؤكد تماما على ضرورة تحويل هذه المناسبة الوطنية الى يوم عالمي ودولي.

العالم - ايران

جاء ذلك في تدوينة نشرها "كنعاني" عبر حسابه بمنصة "إكس"،مستذكرا "اليوم الوطني لمقارعة #الاستكبار – العالمي" (13 ابان هـ ش / 4 نوفمبر م).

ولفت كنعاني ، وفقا لارنا، بان "جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، متواصلة على يد كيان الفصل العنصر الصهيوني وبدعم شامل من قبل الحكومة الامريكية، وتجاهل القانون الدولي وعدم الاكتراث الى مطالب 120 دولة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وموقف الراي العام الدولي بشأن ايقاف الهجمات الوحشية على الشعب الاعزل في غزة، هو تجسيد واضح ومستمر للنزعات الاستكبارية الامريكية التي اثارت غيض وكراهية شعوب العالم جميعا".

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