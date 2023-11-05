إيران والعراق يؤكدان على دعم الشعب الفلسطيني

العالم - ايران

و أشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في هذه المكالمة الهاتفية التي جرت مساء السبت، إلى التحركات والمشاورات الدبلوماسية الأخيرة لجمهورية إيران الإسلامية، واستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومجازره الجماعية ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والدعم الهائل من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني المعتدي، ووصف ذلك بأنه السبب الرئيسي لتصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة.

واعتبر امير عبداللهيان توسع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه تماما ازاء تصاعد حدة العدوان على المدنيين في غزة.

وفي هذه المحادثة، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة العمل المتماسك والمنسق من قبل الدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الهجمات ومنع اتساع دائرة الحرب.