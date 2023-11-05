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إيران والعراق يؤكدان على دعم الشعب الفلسطيني

إيران والعراق يؤكدان على دعم الشعب الفلسطيني
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، في اتصال هاتفي، على دعم الشعب الفلسطيني خلال بحثهما التطورات الراهنة في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة.

العالم - ايران

و أشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في هذه المكالمة الهاتفية التي جرت مساء السبت، إلى التحركات والمشاورات الدبلوماسية الأخيرة لجمهورية إيران الإسلامية، واستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومجازره الجماعية ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والدعم الهائل من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني المعتدي، ووصف ذلك بأنه السبب الرئيسي لتصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة.

واعتبر امير عبداللهيان توسع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه تماما ازاء تصاعد حدة العدوان على المدنيين في غزة.

وفي هذه المحادثة، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة العمل المتماسك والمنسق من قبل الدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الهجمات ومنع اتساع دائرة الحرب.

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