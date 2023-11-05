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خلال جولته في المنطقة..

بلينكن يلتقي 'محمود عباس' في رام الله اليوم الأحد

بلينكن يلتقي 'محمود عباس' في رام الله اليوم الأحد
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،اليوم الأحد،مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله ،لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

العالم - الأميركيتان

وأكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن "وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى رام الله، الأحد، للقاء الرئيس الفلسطيني ويبحث التطورات في قطاع غزة في إطار جولته بالمنطقة".

من جانب آخر، شدد بلينكن في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، و مصر سامح شكري، على معارضة أمريكا لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا:" إن وجهة نظر واشنطن هي أن وقف إطلاق النار الآن سيجعل حماس قادرة على إعادة تجميع صفوفها ومهاجمة [إسرائيل] مرة أخرى مثلما حدث في السابع من أكتوبر 2023".

وقال أنتوني بلينكن "نحن ندعم حق [إسرائيل] في الدفاع عن نفسها".

وبدوره قال الصفدي، إن ما تقوم به [إسرائيل] في غزة ليس دفاعا عن النفس.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن جرائم الحرب يجب أن تتوقف، وتحصين الكيان الصهيوني يجب أن يتوقف أيضا.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري:" إن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها".

وأكد شكري على ضرورة التوافق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون شروط.

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