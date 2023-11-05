نشطاء يسخرون من عدد السعوديين الذين تضامنوا مع غزة! (بالصورة)

العالم - السعودية

ونشرت الناشطة حنان العتيبي بحسابها على X فيديو لتظاهرات ميليونية للشعب الأندونيسي اسنادا لغزة وكتبت: مليوني شخص في إندونيسيا يتضامنون مع غزة أكثر من 10 ملايين شخص شاركوا موسم الرياض في العام الماضي، لكن كم عدد الأشخاص الذين تضامنوا مع أهل غزة؟!

وأضافت: بينما يواجه أهل غزة معاناة شديدة وهجمات همجية من قبل الصـ.ـهاينة لكن نجد بعض الشعب يحتفلون بموسم الرياض في نفس الوقت. إن تجاهل قضية دولية مهمة مثل هذه، سيؤدي تدريجيًا إلى تراجع مكانة الدبلوماسية السعودية العامة على الساحة الدولية.