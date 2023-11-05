بالفيديو.. تظاهرات احتجاجية في الضفة الغربية رفضا لزيارة بلينكن

العالم - مراسلون

واضوح مراسلنا ان هذه الزيارة تاتي ضمن جولة يجوب فيها منطقة الشرق الاوسط في محاولة لايجاد حل للحرب التي تشن على قطاع غزة.

وحول رسالة هذه الوقفة قال الدكتور واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان الرسالة اليوم ان الشعب الفلسطيني يرفض هذه الزيارة ويرفض الشراكة الامريكية مع الاحتلال ودعمه والتغطيه على جرائمه .

واشار الى ان الاحتلال لن يستطيع الاستمرار في حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني لولا الدعم والاسناد والدعم الامريكي على كل المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية وهو الذي يتحدث بوضوح عن اهمية استمرار في حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني.

وبين مراسلنا انه انطلقت التظاهرات الرافضة لزيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الى رام الله وسوف تجوب المدينة، باعتبار ان الولايات المتحدة شريك في هذه الجريمة التي ترتكب في قطاع غزة.

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