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إيران ومصر تناقشان إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

إيران ومصر تناقشان إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، إن إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية وشحنات إغاثة إلى مصر لمساعدة سكان غزة.

العالم - إيران

وأشاد بيرحسين كوليوند، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رامي الناظر، الأحد، بمواقف مصر المنددة بهجمات النظام الصهيوني.

وأشار رئيس جمعية الهلال الاحمر الإيراني إلى ضرورة مواصلة عملية الدعم لشعب غزة المظلوم، وأكد أن إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر.

وأضاف أن غزة تعيش وضعا صعبا اليوم، وأن سكان القطاع المحاصر يتعرضون لهجمات وحشية، مضيفا أن مثل هذه الفظائع لا تتطابق مع أي قانون.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني يهاجم عمال الإغاثة والأطباء في غزة وينتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وفي إشارة إلى محدودية الوقود في مستشفيات غزة، أكد كوليوند أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني على استعداد لإرسال الوقود اللازم إلى غزة عبر مصر حتى يمكن حل مشاكل الطاقة في مستشفيات غزة ومساعدة الجرحى.

من جانبه، أدان رامي الناظر جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وشكر جمعية الهلال الأحمر الإيراني على جهودها على مدار الساعة لمساعدة الجرحى في غزة.

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إيران ومصر تناقشان إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة