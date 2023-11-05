 نتنياهو في مأزق داخلي خانق

فقد شارك آلاف الاشخاص بتل ابيب السبت في تظاهرة تضامن مع عائلات الاسرى الاسرائيليين لدى حركة حماس، وطالب المتظاهرون نتنياهو بالعمل على الافراج عن الاسرى الذين يقدر عددهم بنحو 240 شخصاً.

واتهمت عوائل الاسرى الاسرائيليين نتنياهو بتعريض حياة أبنائهم للخطر برفض التفاوض لتبادل الاسرى.

كما تظاهر المئات في القدس المحتلة مطالبين نتنياهو بالاستقالة كونه "مسؤولاً" عن هزيمة 7 اكتوبر.

ويواجه نتنياهو اتهامات بسوء الادارة والتسبب بمواجهة الكيان لأكبر هزيمة بعملية طوفان الاقصى.



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