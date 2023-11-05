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الحرب على غزة تكبد 'إسرائيل' خسائر "فادحة"

الحرب على غزة تكبد 'إسرائيل' خسائر
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي ،على أن تكلفة الحرب التي يخوضها الإحتلال في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

العالم - الإحتلال

وأشارت الصحيفة الاقتصادية العبرية "كالكاليست" في تقريرها، الى أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة ل‍حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا.

وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.

وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.

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