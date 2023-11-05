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انصار الله: الأمل معقودا على حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان

انصار الله: الأمل معقودا على حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان
الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبدالسلام، "إن في طوفان الأقصى تطلعت الأنظار إلى المقاومة في فلسطين ولبنان وداعميها".

العالم - اليمن

ونشر عبدالسلام عبر منصة "X" مغردا: "إلى أنه وبعد عقود من يأس الشعوب من أنظمتها الرسمية بات الأمل معقودا على حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان.. لافتا إلى أن في طوفان الأقصى تطلعت الأنظار إلى المقاومة في فلسطين ولبنان وداعميها وهذه شهادة أنها محل الأمل ومن تجربتها هي أعلم بتقدير الموقف".

وشدد ناطق أنصار الله على أنه لا بد من الإضاءة على الحركات المشبوهة التي رفعت رايات الجهاد شرقا وغربا وأشاعت الخراب والدمار في المنطقة بينما تغيب اليوم مؤكدا على أن عهد الشعوب بحركات المقاومة في فلسطين ولبنان هو الوفاء للقضية وللأقصى ولدماء الشهداء.

وتابع عبدالسلام قوله متسائلا : "كيف لحركات عالجت [إسرائيل] جرحاها كما حصل في سوريا أن يأتي منها موقف ضد الكيان الذي لا يتورع أحد مجرميه ليهدد بالقنبلة النووية ضد غزة"؟!

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انصار الله: الأمل معقودا على حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان

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