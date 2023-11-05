غزة الآن.. إبادة جماعية وسط ظلام دامس

العالم - فلسطين

وأفادت قناة غزة الآن أن "الإحتلال الإسرائيلي يرتكب في هذه الأثناء مجازر دموية , وقصف لا يتوقف براً وبحراً وجواً في كافة مناطق قطاع غزة".

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وشركة الاتصالات الفلسطينية، الأحد، إن الإحتلال قطع خدمة الاتصالات بكافة أنواعها عن قطاع غزة، في ثالث قطع منذ نحو 10 أيام.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الوزارة وشركة الاتصالات، بالتزامن مع كثافة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء الأحد.

وقالت الوزارة، "الاحتلال يفصل المسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، ويقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل قطاع غزة".

بينما قالت شركة الاتصالات، "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية، والتي تم إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي".