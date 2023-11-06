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بالصورة...وزير الخارجية الامريكي يزور بغداد بـ"سترة واقية"!

بالصورة...وزير الخارجية الامريكي يزور بغداد بـ
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

ظهر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص أثناء زيارته للعاصمة العراقية بغداد مساء الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

العالم-العراق

وتناول مغردون صوراً وفيديوهات لوزير الخارجية الأمريكي وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص في بغداد، وهو ما لم يفعله خلال زيارته لعواصم عربية أخرى.

وقام وزير الخارجية الأمريكي بزيارة غير معلنة للعراق، في إطار جولته بالشرق الأوسط لخفض التوتر بعد اندلاع الحرب في غزة، وأجرى بلينكن محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

حيث قال أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عدم امتداد الصراع الدائر خارج غزة. وأضاف خلال زيارة للعراق أنه أجرى محادثات جيدة وصريحة جداً مع حكومة بغداد.

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