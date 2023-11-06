حملة مقاطعة في مصر لمنتجات الدول الداعمة للكيان الاسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

فلا صوت يعلو في مصر الآن فوق الحديث عن المقاطعة الشعبية للمنتجات والبضائع التابعة للدول التي تقف مع الكيان الصهيوني في حربه الشنعاء التي يشنها في هذه الأيام على قطاع غزة المحاصر، فعقب اندلاع هذه الحرب ببضعة أيام تم تداول قوائم على مواقع التواصل الاجتماعي تضم أسماء المنتجات التابعة للشركات التي تواجه اتهامات مباشرة بدعم الكيان الصهيوني مع مطالبات بمقاطعتها وشراء المنتجات المحلية بدلا منها.

وسريعا ما أحدثت هذه المقاطعة خسائر فادحة تكبدتها فروع الشركات العالمية العاملة في مصر، بحسب مسؤولين في الغرف التجارية داخل البلاد.

وقال عضو الغرف التجارية المصرية عبد العزيز السيد، لقناة العالم: من المفترض في ظل التحرك الحالي والتناغم في كل الدول العربية لمقاطعة هذه المنتجات فيجب ان يكون لدينا البديل وان يتم تقويته ودعمه.

المقاطعة التي بدت وكأنها طوفان لايستطيع أحد الوقوف أمامه دفعت العديد من الماركات العالمية للإعلان عن تخفيضات كبيرة وغير مسبوقة في أسعار منتجاتها، علها تجد حلا للركود التام الذي أصابها، ورغم كل هذه المغريات إلا أن المواطن المصري ما يزال ثابتا على موقفه ورافضا للإقتراب من هذه المنتجات.

وبدأت شركات مصرية بالفعل استغلال حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الغربية وخاصة الأمريكية وهو ما اعتبره كثيرون فرصة ذهبية للخروج من تبعات المنتجات الصهيونية التي تجني أرباحا طائلة على حساب المصريين.