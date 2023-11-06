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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، في مؤتمر صحفي، أن عدد ضحايا العدوان بلغ أكثر من 37 ألفا بين شهيد ومفقود وجريح. وأوضح ان الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات لتهجير سكان مدينة غزة، لافتًا أن جيش الاحتلال لا يستحق اسم جيش لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش.

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حصيلة العدوان على غزة