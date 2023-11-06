عبداللهيان: على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية لنزع سلاح كيان الاحتلال

العالم - ايران

وردا على تهديد احد وزراء الكيان الصهيوني باستخدام قنبلة نووية ضد شعب غزة، كتب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي"ايكس": تظهر تصريحات وزير إسرائيلي حول استخدام القنابل النووية ضد غزة، الهزيمة الحقيقية لكيان الاحتلال أمام المقاومة.

وتابع امير عبد اللهيان: على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراءات فورية ودون تردد قبل فوات الاوان لنزع سلاح كيان الفصل العنصري الهمجي، محملا المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة الجماعية على عاتق البيت الأبيض.

وكان وزير التراث في كيان الاحتلال عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية للكيان الاسرائيلي اقترح استخدام قنبلة نووية ضد قطاع غزة كخيار مطروح على طاولة الكيان وعارض دخول أي مساعدات إنسانية الى هذه المنطقة.

كما دافع هذا الوزير المتطرف عن استمرار الاستيطان وقال إن كل من يرفع علم فلسطين أو حماس يجب أن يمحى من على وجه الأرض.