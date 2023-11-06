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شاهد.. تفاصيل تفجير الاحتلال منزل الشهيد نبيل حلبية بالقدس المحتلة

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

عمدت قوات الاحتلال الى تدمير منزل الشهيد نبيل حلبية في بلدة أبوديس شرقي القدس المحتلة بعد محاصرته، حيث كان يتحصن فيه الشهيد اثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال، وعلى إثره اندلعت مواجهات عنيفة في شوارع البلدة، وسجلت عدة إصابات بالرصاص الحي.

العالم - خاص بالعالم

وزار مراسل قناة العالم في القدس المحتلة الزميل خضر شاهين، المنزل المدمر وقال إن الشهيد حلبية اشتبك مع قوات الاحتلال من الساعة الثانية فجرا وحتى السابعة صباحا، حيث حاصرت قوات كبيرة المكان واقتحمت بلدة ابو ديس، مشيرا الى استخدام قوات الاحتلال للصواريخ والجرافات والاسلحة الثقيلة.

والتقى مراسلنا بصاحب المنزل الحاج حسين نبيل (ابو سائد) حيث قال: خرجنا من البيت ورأينا الجيش الاسرائيلي في الشارع وقالوا لنا ارفعو ايديكم للاعلى وامشوا واخذونا الى منزل آخر من منازل الجيران، استخدموا صواريخ محمولة على الكتف في ضرب المنزل، بعدها دخلت الجرافة وهدمت الجدران واستشهد الشاب حلبية بداخل المنزل، بعد ذلك حدث اشتباك مع الشباب فاستشهد شابان آخران بالاضافة الى 20 مصاب.

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