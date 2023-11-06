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عبداللهيان يكشف عن احدث رسالة من واشنطن لطهران

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان انه وخلال الايام الثلاث الاخيرة ارسلت الولايات المتحدة إلينا رسالة مفادها أنهم يبحثون عن وقف لإطلاق النار، لكنهم في الواقع يدعمون القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة.

العالم - ايران

صرح بذلك وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، على هامش لقاء رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الإيراني، ردا على سؤال حول وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد مرتديا سترة مضادة للرصاص وقال : هذه هي حقيقة الدور الأمريكي في المنطقة.

واضاف: ان الأمريكيين أرسلوا لنا رسالة في الأيام الثلاثة الماضية مفادها أننا نتطلع إلى وقف إطلاق النار واتخذنا إجراءات في هذا الصدد، لكنهم في الواقع يدعمون فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".

وختم عبداللهيان تصريحاته بالقول: نأمل أن تغير أمريكا سياستها في أسرع وقت وان لا تواصل دعم الجانب المحتل.

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