إيران ومصر تؤكدان على مواصلة المشاورات المشتركة لوقف الحرب في غزة

العالم - ايران

وأشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، في هذه المحادثة مساء اليوم الاثنين، إلى موقف إيران ومصر باعتبارهما دولتين إسلاميتين مهمتين، معتبرا استمرار المشاورات بين البلدين بشأن سبل إنهاء الأزمة الجارية في فلسطين والهجمات الوحشية للكيان الصهيوني على المدنيين في غزة والضفة الغربية بانه امر مهم.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية الاجتماع المرتقب لقادة الدول الإسلامية في الرياض، وأبدى استعداده لمواصلة المشاورات المشتركة بين طهران والقاهرة.

وأكد أمير عبد اللهيان استعداد جمعية الهلال الأحمر الإيراني لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر.

بدوره أعرب وزير الخارجية المصري في هذا الاتصال الهاتفي، وضمن استعراضه إجراءات مصر لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لسكان غزة، عن شكره وتقديره لمواقف وجهود الدول العربية والإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.

كما أكد سامح شكري على استمرار المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف للمساعدة في وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية لشعبها.