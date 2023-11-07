زيلينسكي يدافع عن 'إسرائيل' ويزعم وجود ذخيرة كورية شمالية في غزة! + فيديو

العالم - الإحتلال

جاء ذلك في مقابلة أجراها زيلينسكي عن بعد مع برنامج "لقاء مع الصحافة" بثته قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن [إسرائيل] تتبع القانون الدولي في هجمات قواتها على غزة.

وقال: "هذه نار مشتعلة بين [إسرائيل] وفلسطين، وما زال بعض الناس يواصلون إلقاء أعواد الثقاب في هذه النار".

وأضاف: "متأكد من أن روسيا وإيران تقفان أيضا وراء دعم حماس"حسب زعمه.

كما زعم ان روسيا قامت بـ"تحويل أنظار العالم إلى الحرب بين [إسرائيل] والفصائل الفلسطينية، عن المجريات في حربها على أوكرانيا".

وقال زيلينسكي إن "كوريا الشمالية من بين الدول الداعمة أيضا لحركة حماس" .

وأضاف: "لقد شاهدتم كمية الذخيرة الكورية الشمالية في غزة. هذه حقيقة، حقيقة مطلقة".

وقال: "عندما نتحدث عن القوانين والقواعد، حيثما يوجد إرهابيون لا توجد قواعد".

ومضى قائلا إن الدولة لها "الحق الكامل" في الدفاع عن شعبها ودولتها إذا تعرضت لهجوم من قبل "إرهابيين" حسب تعبيره.

واستدرك بالقول عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة إنه "علينا أن ندرك أنه إذا تمكنا من فتح ممرات إنسانية وأخذ (تحرير) أسرى الحرب، فيجب على العالم كله أن يفعل ذلك، ويجب على العالم كله أن يبذل كل ما في وسعه لوقف هذه الحرب".