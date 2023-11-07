شاهد.. حصيلة شاملة للعدوان الاسرائيلي على غزة بعد 32 يوما

العالم - مراسلون

اكثر من شهر مر على حرب غزة ، حرب وحشية مروعة لا يمكن وصفها الا بحرب ابادة يتعرض لها الفلسطينيون في غزة ، ولعل الأرقام تخبر بجزء من حقيقة مايحدث رغم أنها عاجزة حتى اللحظة عن كشف آثار الحرب الكارثية

تتصاعد أرقام ضحايا الحرب وحتى منتصف اليوم الاثنين باتت احصائية الشهداء تزيد عن 10 الاف شهيداً. أما بتوزيع عمري للشهداء فواضح أن بنك أهداف الجيش الاسرائيلي هم الأطفال والنساء وهي حقيقة تجيب عنها الأرقام أيضاُ حيث بلغ عدد الشهداء الأطفال 4800 أما عدد السيدات فهو 2550 شهيدة اي مايتجاوز 70% من أعداد الشهداء

أعداد المصابين أيضاُ تواصل الارتفاع حيث بلغ عدد المصابين 24 ألفاً أغلبهم مصابين باصابات بالغة الخطورة فيما تعجز المستشفيات عن تطبيب جراحهم.

هذه الأعداد من الشهداء والجرحى هي نتيجة لآلة القتل الاسرائيلية التي تواصل قصف غزة بلا توقف وبأطنان من المتفجرات توثق الأرقام أيضاً تدمير الاحتلال لنحو 220 ألف منزل عبر قصف مربعات سكنية بالكامل وقتل من فيها.آلة القتل الاسرائيلية دمرت أيضاً 55 مسجداً بشكل كامل فيما تضرر بشكل بليغ 112 مسجدا في أنحاء متفرقة بغزة

أما عن المستشفيات في غزة والتي تئن وتشكو انعدام الامكانيات وعدم القدرة على استيعاب الأعداد المروعة من المصابين فقد طالها هي الأخرى القصف والتهديد الاسرائيلي حيث طالت الغارات 15 مرفقا صحيا و51 عيادة تم تدميرها بالكامل، و150 سيارة إسعاف، فيما أغلق القصف بشكل كامل 16 مستشفى رئيسي من أصل 35 في القطاع

هو الحال ذاته بالنسبة لمدارس القطاع والتي تحولت الى مراكز للنازحين 220 مدرسة نالت نصيبها من القصف ، منها 38 تم تدميرها كليا

وبلغة الأرقام أيضاُ يقول المكتب الاعلامي الحكومي أنه تلقى 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1270 طفلا، منذ بدء العدوان على غزة".

أما وزارة الصحة فقد وثقت استشهاد 175 من كوادرها الصحية وهي ارقاما وثقها الصحافيون في غزة بعدساتهم وهي ذات العدسات التي استهدفها الاحتلال ليلحق بركب الشهداء في هذه الحرب المدمرة 46 شهيداً من الصحفيين في غزة.

وبالنظر الى المؤسسات الدولية في غزة وتحديداً الأونروا العاجزة عن حماية نفسها فإن الاحتلال قصف 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودمرها بما في ذلك أماكن لجأ إليها النازحون من المناطق المدمرة.

وهذا القتل والقصف المتواصل أجبر نحو مليون ونصف المليون فلسطيني بغزة على النزوح داخليا بينهم 117 ألف نازح يقيمون في مرافق صحية ونحو 69 ألفا 400 يقيمون في 149 ملجأ طوارئ تابع لوكالة الأونروا، وفق بيانات حكومية.