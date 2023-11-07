بالفيديو.. تشييع شهداء مجزرة عيناثا الاربعة جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا ان طلائع موكب تشييع الشهداء الاربعة ليان وريماس وتالين وجدتهم سميرة ايوب عبرت بلدة بيلدا ويتقدمهم حملة الرايات والكشفات.وانهن استشهدن بعد مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي مستهدفا سيارتهم وهم ينتقلوا من بلدتهم بليدا الى بلدة عيناثا.

واشار الى ان هذه النقطة تبعد اقل من 500 متر موضع بياض بليدا ،ان جموع المشيعيين يحتشدون في وقفة تحدى حقيقة .

ولفت على ان جميع المشاكرين غير ابهين باي تحدي ويقولون انه مهما قدموا من فلاذت اكبادهم يقفون الى جانب المقاومة والى جانب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والى جانب الشهداء ويمضوا فيما تقرره قيادة المقاومة.

هذا واستشهدت جدّة وثلاث حفيدات وجرحت الام في قصف صهيوني استهدف سيارتهم بين بلدتي عيترون وعيناثا الحدودية مع فلسطين المحتلة، واعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، انّ لبنان قدم الاثنين بشكوى عاجلة لمجلس الامن الدولي، في حين صدرت ادانات واسعة للجريمة من قبل احزاب وشخصيات سياسية.

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