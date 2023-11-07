مراسل العالم يرصد آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وأوضح مراسلنا انه بحسب المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، من أمام مستشفى الشفاء الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي مستمر بمدينة غزة. قال، إن من بين الشهداء 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا.

وبيّن أن حصيلة الشهداء من الكوادر الطبية وصلت إلى 192، إضافة إلى تدمير 40 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 120 مؤسسة صحية، مما أدى إلى خروج 18 مستشفى عن الخدمة، و40 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

ووسّع الاحتلال حربه على مستشفيات قطاع غزة، حيث شهدت الساعات الماضية استهدافا لـ7 مستشفيات في غزة والشمال، (من ضمنها مجمع الشفاء) راح ضحيتها 13 شهيدا و140 جريحا.

ولفت مراسلنا الى ان جيش الكيان الاسرائيلي يحاول التقدم حول اكثر من محور في مدينة غزه ويقوم على محاصرة المدينه من كل الجوانب، ومن كل النواحي تزامنا مع بسالة المقاتلين الفلسطينيين في التصدي له حتى هذه اللحظة.

واوضح مراسلنا وجود حاله نزوح من مدينة غزه مشيا على الاقدام وجيش الكيان الاسرائيلي يحاول صناعة صوره من صور النصر الوهمية له بعد ان اجبر بعض السكان على النزوح من مدينه غزة الى المحافظة الوسطى وهم مرفوعي الأيدي.

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