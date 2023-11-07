أطفال غزة يتعرضون للحروق والبتر والكسور وفقدان البصر جراء العدوان

العالم – خاص بالعالم

حتى طواقم الإغاثة باتت تأن ألما لعجزها عن إنقاذ الضحايا وخاصة الأطفال الأحياء من تحت الركام بسبب ضعف الإمكانيات.

فقصف الاحتلال الاسرائيلي المتواصل قتل وبدم بارد وعلى مرأى العالم ومسمعه آلاف الأطفال وحتى الرضع والخدج والأجنة لتؤكد وكالات الأمم المتحدة أن أكثر من 400 طفل بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم بضعة أشهر يفقدون حياتهم أو يصابون كل يوم.. هذا فضلا عن أكثر من الفي طفل مفقود ومعظهم ما زال تحت الأنقاض..

خطر الموت في قطاع غزة المحاصر لا يهدد الأطفال وعائلاتهم من الجوع أو نفاد المياه فقط ولا حتى من مواصلة تدمير الإرهاب الصهيوني منازلهم على رؤوسهم بل ومن نفاذ الإمدادات والامكانات أيضا وخروج أكثر من ستين بالمئة من المستشفيات والمراكز الطبية في غزة عن الخدمة بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية وكذلك بسبب القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفيات ومحيطها مع العلم أنها لا تؤوي مئات المصابين والجرحى فقط بل وآلاف النازحين من عائلات وأطفال..

ولخصت السلطات في غزة نتيجة العدوان بمرور شهر على شنه محصية أكثر من ثلاثة عشر الف مدني بين شهيد ومفقود وأكثر من أربعة وعشرين الفا آخرين من الجرحى والمصابين.

لافتة الى آن الاحتلال آلقى أكثر من ثلاثين ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال ثلاثين يوما فقط من عدوانه مدمرا مئات المنازل والوحدات السكنية وعشرات المساجد والمدارس والمرافق الصحية وحتى عشرات سيارات الإسعاف.

وفضلا عن استشهاد نحو 175 من الكوادر الصحية كذلك قتل الاحتلال الصهيوني نحو ستة وأربعين صحفيا .

وعلى الرغم من قطع الاحتلال للاتصالات والانترنت بشكل متكرر عن القطاع في محاولة لعزله كليا عن العالم، لكن الأنباء والصور والفيديوهات عن مجازر الاحتلال المتتالية ووحشيته اللامتناهيه لم تتوقف واضعة كل ما يجري برسم الدول والحكومات والمؤسسات الدولية التى تدعى اهتمامها بحقوق اللإنسان أو بالإنسانية..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...