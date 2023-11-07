قوات الإحتلال تواصل جرائمها في الضفة الغربية المحتلة

العالم – خاص بالعالم

قوات الإحتلال اقتحمت مدينة جنين من أربعة محاور وجرّفت الطرقات في شارع حيفا بالمدينة على وقع سماع أصوات انفجارات فيما نفذت في مدينة الخليل مداهمات واقتحامات تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق.

بدورها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع حيفا برشقاتٍ كثيفة من الرصاص مشيرة إلى أنها تمكنت من التصدي لإعتداءات قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين.

وفي مخيم طولكرم شمالي الضفة شيع آآلاف الفلسطينيين جثامين أربعة شهداء اغتالتهم قوة إسرائيلية خلال مرور مركبتهم على دوار 'المسلخ' شرق المدينة حيث ردد المشيعون شعارات دعت للثأر من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين وتصعيد المقاومة الفلسطينية.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، أكثر من خمسين فلسطينياً خلال اقتحاماتها للمدن والمخيمات في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية أن مائة وثلاثة وستين شهيداً في الضفة ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بدء معركة 'طوفان الاقصى' في 7 أكتوبر الماضي مضيفة أن عدد الشهداء في الضفة منذ بداية العام الجاري بلغ 371 شهيداً.

وتصعد قوات الاحتلال من اقتحاماتها في مدن الضفة الغربية منذ انطلاق معركة 'طوفان الأقصى'، خوفا من تصاعد أعمال المقامة في الضفة ردا على عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

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