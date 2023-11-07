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زعيم اليهود في إيران:

كيان الاحتلال تم بناؤه على أساس الظلم والإستغلال للمثل الدينية

كيان الاحتلال تم بناؤه على أساس الظلم والإستغلال للمثل الدينية
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أشار زعيم الطائفة اليهودية في إيران الحاخام يونس حمامي لاله زار إلى جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن اليهود يعارض هذا الكيان الذي تم تأسيسه على أساس الظلم واستغلال المثل الدينية اليهودية.

العالم - إيران

وأشار الحاخام يونس حمامي لاله زار في حديث صحفي، في إشارة إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وقال: منذ بداية تأسيس الكيان الصهيوني، قام هذا الكيان بإستغلال مُثُل الديانة اليهودية من أجل تحقيق أهدافه غير المشروعة.

وأضاف: إن أداء الكيان الصهيوني لا يلقى استحساننا بأي شكل من الأشكال، واليهود المتدينون ضد مبدأ تشكيل هذا الكيان الذي تم تشكيله بالظلم والإساءة للمثل الدينية اليهودية.

وفي إشارة إلى عملية طوفان الأقصى، قال زعيم الطائفة اليهودية في إيران: إن عملية طوفان الأقصى نفذتها المقاومة الفلسطينية ردا على الظلم والقمع الذي يمارسه الكيان الصهيوني لسنوات طويلة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد حمامي لاله زار: للأسف ارتكب الكيان الصهيوني جريمة كبرى في غزة باستهدافه المدنيين، خاصة النساء والأطفال، وهو أمر مؤسف وصادم.

وأضاف: أن قتل النساء والأطفال غير مسموح به في أي دين أو شعيرة، والجميع ضده بشدة، كما أننا نصر على وقف الظلم ضد أبناء هذه الأرض في أسرع وقت ممكن.

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زعيم اليهود في إيران: كيان الاحتلال تم بناؤه على أساس الظلم والإستغلال للمثل الدينية

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