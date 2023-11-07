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'رجع كيده الى نحره'..صاروخ القبة الحديدية يضرب'إسرائيل'! + فيديو

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام فلسطينية "إن أحد صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية فشل في اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقط على ريشون لتسيون جنوب تل أبيب".

العالم - الإحتلال

فشل صاروخ أطلقته القبة الحديدية، ليل الأحد الاثنين، في اعتراض صواريخ أطلقتها حركة حماس من قطاع غزة، وسقط فوق منطقة سكنية وسط [إسرائيل].

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخ القبة الحديدية سقط في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو انطلاق أول صاروخ من القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ الفلسطينية القادمة من قطاع غزة، مع صوت صفارات الإنذار في الخلفية.

وظل الصاروخ محلقا في السماء حتى اختفى.

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وبعد لحظات، انطلق الصاروخ الثاني من نفس بطارية الإطلاق، لكن لسبب ما، انحرف الصاروخ وسقط بشكل حر فوق منطقة سكنية، محدثا دويا كبيرا.

وأظهر المقطع دمارا وانفجارا كبيرا، في مبنى المستشفى الاسرائيلي، بعد سقوط صاروخ القبة الحديدية عليه.

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'رجع كيده الى نحره'..صاروخ القبة الحديدية يضرب'إسرائيل'! + فيديو