خاص: كيف شاركت الدول العربية في مجازر غزة؟، شاهد الفيديو

العالم - فلسطين

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محفوظ منور لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: الاحتلال مازال يماس القتل المستمر منذ 33 يوما وقد حصل على الضوء الاخضر على المستوى الغربي والاميركي ومن بعض ابناء الجلدة، ولم يستطع الاحتلال ان يشفي غليله بعد، لكنه كيان بُني على المجازر والقتل منذ العام 1948 والاعتداءات التي ارتكبها في فلسطين ولبنان ومصر والجولان وهو لا يفعل شيئا سوى القتل والتدمير.

واضاف منور: اليوم هناك ابشع المجازر و الهولوكوست الحقيقي الذي يرتكب بضوء اخضر اميركي وغربي ونتيجة الصمت العربي، معتبرا ان اليوم الصامت هو شريك.

هناك اكثر من 10 آلاف شهيد وما يقارب الفي مفقود ونحو 30 الف جريح، كما ان هناك تدميرا شبه كلي للقطاع بكل بناه، حتى المستشفيات في قطاع غزة تستهدف وسط صمت من المجتمع الدولي الذي مارس اكذوبة حقوق الانسان على مدى عقود من الزمن.

واتهم منور المجتمع الدولي اليوم بانه منافق واكذوبة وفقط يؤمن بحق القوة وليس قوة الحق، وسط ما يجري في قطاع غزة بحق النسوة والاطفال وبحق البشر والحجر.

ووصف القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محفوظ منور الكيان الاسرائيلي بانه جدير بان يكون كيان اجرام حربي يحسن ارتكاب المجازر على الهواء مباشرة، معتبرا ان المؤسف اكثرهو ان القمة العربية ستعقد بعد 33 يوما من العدوان، ولن يكون هناك شيء.

واشار الى ان هناك دعوة ايضا لمنظمة التعاون الاسلامي بشكل طارئ لكن لحد الان لم يتم تحديد موعد لها، مشددا بان هذا الصمت والتواطؤ العربي والاسلامي هو شراكة في القتل والتدمير.