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فيديو خاص: المقاومة تستخدم قذائف سريعة لا يمكن اعتراضها

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية ان المقاومة اعطبت حتى الان المئات من آليات ودبابات ومدرعات الاحتلال في قطاع غزة، مشيرا الى ان وحدات اسناد المقاومة تدك قوات العدو بقذائف سريعة جدا لا يمكن لأي دفاعات ان تتصدى لها.

العالم - فلسطين

قال مراسل قناة العالم في غزة: رد المقاومة فاجأ العدو الاسرائيلي الذي خسر حتى الان اكثر من 100 مدرعة و 100 دبابة و 100 آلية اسرائيلية وتم اعطابها بالكامل وقتل وجرح من فيها.

واضاف: المقاومة امس اعلنت ان 97 آلية ودبابة تم تدميرها، والعدد يزداد خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة حيث تشتد المواجهة ضراوة في اكثر من محور خاصة في محور غرب وشمال مدينة غزة وكذلك محور شمال محافظة غزة.

واكد مراسلنا: هناك وحدات الاسناد التابعة للفصائل وخاصة من سرايا القدس والقسام والتي تسند المجاهدين المقاتلين ضد الجيش الاسرائيلي، وتقوم بدكهم بقذائف الهاون بشكل كبير وكثيف جدا.

وتابع: ومن المعروف انه لا توجد اي حماية دفاعية للجيش الاسرائيلي من هذه القذائف، لانها تعمل بسرعة كبيرة جدا (بسرعة الطلقة) ولا يمكن لأي قبة حديدية ان تتصدى لها.

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