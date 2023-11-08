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عشرات المستوطنين يقتحمون الخليل القديمة ويرددون شعارات تدعو لقتل الفلسطينيين

عشرات المستوطنين يقتحمون الخليل القديمة ويرددون شعارات تدعو لقتل الفلسطينيين
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

نظم عشرات الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، مسيرة في أحياء البلدة القديمة في الخليل، ودعوا إلى اقتحام الحرم الإبراهيمي يوم الخميس المقبل، بحسبما ذكرت وكالة "وفا".

العالم - فلسطین

وكتبت الوكالة: "أفادت مصادر محلية بأن المستعمرين اقتحموا البلدة القديمة بمسيرة مركبات، وجابوا حارات جابر، واد النصارى، وواد الحصين، مرددين الشعارات العنصرية المطالبة بقتل الفلسطينيين. كما قاموا بأعمال دهان لجدران هذه الأحياء، تمهيدا لكتابة شعارات عنصرية عليها".

وأضافت: "وأشارت المصادر إلى أن المستعمرين نشروا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرة يوم الخميس المقبل، واقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف لإقامة صلواتهم التلمودية، لدعم حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا".

مر شهر كامل على اندلاع الحرب. تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

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