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بالصورة: مصير مؤلم.. طفل جريح لا يعلم مصير أهله

بالصورة: مصير مؤلم.. طفل جريح لا يعلم مصير أهله
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمحمد المصري الذي استشهد مع أفراد عائلته جراء قصف الاحتلال لغزة.

العالم-فلسطين

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