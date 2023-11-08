تغريدة النجم الفلسطيني محمد عساف بشأن غزة

العالم - فلسطين

وكتب عساف على منصة “إكس”: “في ثلاثين يوماً ذبحت إسرائيل أكثر من 10000 إنساناً في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4000 طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفاً يتفرج على المذبحة”.

وفي منشور آخر على موقع “إنستغرام” أعلن أن “ما سمعناه وعايناه منذ نحو شهر سيظل مطبوعاً في الذاكرة”: “شهر كامل وإحنا بنسمع جُمل عمرنا بحياتنا ما رح ننساها ورح تضل تتردد جوا ذاكرتنا حتى لو طلعنا من الحرب هاي سالمين.. لا الصحافيين سلمو ولا أهاليهم سلمو”.

ووضع عساف غزة التي تتعرض إلى إبادة جماعية في عهدة الله بقوله “لك الله يا غزة”، وأضاف: “غزة بتتعرض لإبادة بشكل كامل وعلى مرأى الجميع والكل متكتف وساكت وفي حالة صمت رهيب إلي استشهد ارتاح وإلي رح يضل عايش رح يكون جسد بلا روح، لك الله يا غزة”.

وفي إحصاء لعدد الشهداء والجرجى الذين سقطوا في غزة، أعلن “31 يوماً 10165 شهيداً، 27000 جريح.. 10 آلاف شهيد وقصة وحلم وحكاية”.

كما نشر النجم الفلسطيني مقطع فيديو مؤثر لاستشهاد الطفلة الرضيعة “مريم”، وأرفقه بأصوات دوي القذائف والقنابل عبر خاصية “الستوري”، وعلّق قائلاً “هذا صوت سيمفونية الغروب من غزة لا يتحمل شعورها الا أهل غزة”.