الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تغريدة النجم الفلسطيني محمد عساف بشأن غزة

تغريدة النجم الفلسطيني محمد عساف بشأن غزة
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

يواظب النجم الفلسطيني محمد عساف منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” على إلقاء الضوء على جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين، وبعد مرور شهر على هذا العدوان البربري أحصى عساف سقوط نحو 10 آلاف شهيد بين أطفال ونساء.

العالم - فلسطين

وكتب عساف على منصة “إكس”: “في ثلاثين يوماً ذبحت إسرائيل أكثر من 10000 إنساناً في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4000 طفل.. ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات.. ولا يزال العالم المنافق واقفاً يتفرج على المذبحة”.

وفي منشور آخر على موقع “إنستغرام” أعلن أن “ما سمعناه وعايناه منذ نحو شهر سيظل مطبوعاً في الذاكرة”: “شهر كامل وإحنا بنسمع جُمل عمرنا بحياتنا ما رح ننساها ورح تضل تتردد جوا ذاكرتنا حتى لو طلعنا من الحرب هاي سالمين.. لا الصحافيين سلمو ولا أهاليهم سلمو”.

ووضع عساف غزة التي تتعرض إلى إبادة جماعية في عهدة الله بقوله “لك الله يا غزة”، وأضاف: “غزة بتتعرض لإبادة بشكل كامل وعلى مرأى الجميع والكل متكتف وساكت وفي حالة صمت رهيب إلي استشهد ارتاح وإلي رح يضل عايش رح يكون جسد بلا روح، لك الله يا غزة”.

وفي إحصاء لعدد الشهداء والجرجى الذين سقطوا في غزة، أعلن “31 يوماً 10165 شهيداً، 27000 جريح.. 10 آلاف شهيد وقصة وحلم وحكاية”.

كما نشر النجم الفلسطيني مقطع فيديو مؤثر لاستشهاد الطفلة الرضيعة “مريم”، وأرفقه بأصوات دوي القذائف والقنابل عبر خاصية “الستوري”، وعلّق قائلاً “هذا صوت سيمفونية الغروب من غزة لا يتحمل شعورها الا أهل غزة”.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالصورة: مصير مؤلم.. طفل جريح لا يعلم مصير أهله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. العالم ترصد حالة جرحى مستشفى شهداء الأقصى.. دارين ومحمد ووليد وقصتهم المؤلمة

يوقعون بها قتى وجرحى.. مقاومو لبنان يهاجمون قوة مشاة للاحتلال قرب ثكنة 'دوفيف'

علماء أوروبيون.. 2023 هو الأكثر حرارة منذ 125 ألف عام!

محرقة غزة.. 10569 شهيدا منهم 4324 طفلا و2823 سيدة

مضادة لميركفا.. سرايا القدس تكشف عن قذيفة 'تاندوم'+ فيديو

أحد كبار مستشاري 'نتنياهو'.. قوات الإحتلال ستبقى في غزة بعد انتهاء العدوان