الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الإحتلال يزعم نزوح سكان شمالي غزة لجنوبها

الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو زعم من خلاله أن سكان شمال غزة بدأوا النزوح بالآلاف إلى جنوبها.

العالم - فلسطين

يأتي ذلك في وقت لازال الفسطينيون يصرون وبقوة على البقاء في ارضهم وبفصحون علنا بمساندتهم للمقاومة الفلسطينية رغم الدمار الذي هو ابادة جماعية و جرائم حرب غضّ المجتمع الدولي الغربي انظاره عنها.

وقد مر حتى اليوم ما يزيد عن الشهر على مجازر الإحتلال في قطاع غزة، وما زال الكيان المحتل يمارس جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، من قتل أطفال ومدنيين وكبار سن وتدمير للمنازل وتهجير قسري لأهلي غزة من بيوتهم، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة والوضع يزداد خطورة.

روابط ذات صلة

2023 هو الأكثر حرارة منذ 125 ألف عام!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'طوفان المقاطعة' في إمتداد 'طوفان الأقصى'

عن ماذا يتحدث السيد نصرالله بكلمته السبت المقبل؟

خلال اجتماع دول الاعضاء في منظمة شنغهاي.. مدعي عام ايران یؤكد ضرورة البت بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اسامة حمدان: قوات الاحتلال تراوح مكانها وتعجز عن التقدم برا

بعد قصف مستشفى الصداقة التركي.. مصير مرضى السرطان في غزة .. العالم تكشف التفاصيل+فيديو

شاهد.. الاحتلال يقصف مدرسة تضم عددا كبيرا للنازحين بغزة