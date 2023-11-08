جيش الإحتلال يزعم نزوح سكان شمالي غزة لجنوبها

العالم - فلسطين

يأتي ذلك في وقت لازال الفسطينيون يصرون وبقوة على البقاء في ارضهم وبفصحون علنا بمساندتهم للمقاومة الفلسطينية رغم الدمار الذي هو ابادة جماعية و جرائم حرب غضّ المجتمع الدولي الغربي انظاره عنها.

وقد مر حتى اليوم ما يزيد عن الشهر على مجازر الإحتلال في قطاع غزة، وما زال الكيان المحتل يمارس جرائم ضد الإنسانية في فلسطين، من قتل أطفال ومدنيين وكبار سن وتدمير للمنازل وتهجير قسري لأهلي غزة من بيوتهم، وغيرها من الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة والوضع يزداد خطورة.