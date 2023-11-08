اليمن تسقط طائرة تجسس أميركية من طراز 'MQ9' فوق مياهها

العالم - اليمن

وقال العميد سريع، إنّ "الطائرة الأميركية MQ9 أسقطت بالسلاح المناسب".

وأضاف أنّ "القوات المسلحة تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد، والتصدّي لكل التهديدات المعادية".

كذلك، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أنّ "التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي، دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".

وأمس الثلاثاء، نشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة، باتجاه أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك في سياق نصرة اليمن للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكان العميد سريع قد أعلن الاثنين الماضي، إطلاق دفعة من الطائرات المسيّرة على أهداف متعدّدة وحسّاسة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أنّ "من نتائج العملية توقّف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة عدة ساعات".

وشنّت صنعاء حتى الآن عدداً من الضربات الجوية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر إطلاقها عدداً من الصواريخ الباليستية، والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، على أهدافٍ عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية في مستوطنة "إيلات" والنقب، جنوبي فلسطين المحتلة.