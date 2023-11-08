الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن تسقط طائرة تجسس أميركية من طراز 'MQ9' فوق مياهها

اليمن تسقط طائرة تجسس أميركية من طراز 'MQ9' فوق مياهها
الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أنّ الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة أميركية، من نوع "MQ9" أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس، في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، "وضمن الدعم العسكري الأميركي للكيان الإسرائيلي".

العالم - اليمن

وقال العميد سريع، إنّ "الطائرة الأميركية MQ9 أسقطت بالسلاح المناسب".

وأضاف أنّ "القوات المسلحة تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد، والتصدّي لكل التهديدات المعادية".

كذلك، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أنّ "التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي، دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".

وأمس الثلاثاء، نشر الإعلام الحربي اليمني، مشاهد إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة، باتجاه أهداف مختلفة للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك في سياق نصرة اليمن للشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكان العميد سريع قد أعلن الاثنين الماضي، إطلاق دفعة من الطائرات المسيّرة على أهداف متعدّدة وحسّاسة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لافتاً إلى أنّ "من نتائج العملية توقّف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة عدة ساعات".

وشنّت صنعاء حتى الآن عدداً من الضربات الجوية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر إطلاقها عدداً من الصواريخ الباليستية، والمجنّحة والطائرات المُسيّرة، على أهدافٍ عسكرية حيوية واستراتيجية إسرائيلية في مستوطنة "إيلات" والنقب، جنوبي فلسطين المحتلة.

روابط ذات صلة

مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف 'إسرائيل'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شهر على دخول جنوب لبنان .. شاهد.. حزب الله يستهدف قوة مشاة "إسرائيلية"

اليمن تسقط طائرة تجسس أميركية من طراز 'MQ9' فوق مياهها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 08-11-2023

في لقاء حصري مع العالم.. مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف 'إسرائيل'

التغريبة الفلسطينية تعود للأذهان.. شاهد.. نزوح العلائلات الفلسطينية عبر شارع صلاح الدين بعدسة العالم

الناتو يشن هجوما عسكريا على بيلا روسيا قريبا!