الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهر على دخول جنوب لبنان ..

شاهد.. حزب الله يستهدف قوة مشاة "إسرائيلية"

الأربعاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

شهر على دخول الجنوب اللبناني على خط المواجهة المباشرة مع الكيان الإسرائيلي، شهر من القصف واستهداف المراكز والقواعد والثكنات العسكرية لجيش الاحتلال، ولا تزال العمليات مستمرة، ولو أنها دخلت مرحلة جديدة بعد خطاب السيد نصر الله الجمعة الماضية. 

العالم - لبنان

حزب الله اعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في القوة الاسرائيلية، ردا على استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية، عملية اعترف بعدها جيش الاحتلال بإصابة جنديين بجراح جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان. قوة مشاة اخرى إسرائيلية تعرضت لاستهداف في محيط قاعدة شوميرا وفق المقاومة الاسلامية أوقعت إصابات مؤكدة بين أفرادها.

موقع البياض الإسرائيلي مقابل بلدة بليدا جنوب لبنان أيضا تعرض لاستهداف بالصواريخ من قبل حزب الله، فيما تحدثت القناة الثانية عشرة العبرية عن إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه الجليل الأعلى، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بالقصف المدفعي. قصف استهدف منطقة اللبونة وأحراج سنديان بين بليدا وحلتا وأطراف الناقورة جنوبي لبنان. فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة.

إلى السياسة حيث تشهد حراكا ليس أقل من الميدان، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التقى السفير الإيراني مجتبى أماني وبحث مع الأوضاع في غزة والتطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدا للسفير الايراني أن لبنان يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع الدائر، لكنه يسعى أيضا عبر الاتصالات الخارجية إلى طلب وقف إطلاق النار بشكل سريع في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين وفي سياق لقاءاته شدد على ضرورة العمل لمنع توسع رقعة القتال في الجنوب، ملوحا بأن هناك مساعي يعمل عليها لهدنة في غزة والجنوب اللبناني.

فيما أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن لبنان بموقع الدفاع عن نفسه وأراضيه المحتلة، وأن الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، وأن توسع رقعة الاشتباكات مرتبط بالجانب الإسرائيلي الذي يتمادى كثيرا، ولا يمكن السكوت على جرائمه.

روابط ذات صلة

مقاومو لبنان يهاجمون قوة مشاة للاحتلال قرب ثكنة 'دوفيف'

فيديو خاص: تصعيد كبير مع لبنان، والقبة لم تعمل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. بموازاة الحرب على غزة.. تصعيد غير مسبوق في الضفة

ثينك تانك.. قطاع غزة.. خطط أميركية إسرائيلية برسم نتيجة الحرب 

شهر على دخول جنوب لبنان .. شاهد.. حزب الله يستهدف قوة مشاة "إسرائيلية"

اليمن تسقط طائرة تجسس أميركية من طراز 'MQ9' فوق مياهها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 08-11-2023

في لقاء حصري مع العالم.. مسؤول يمني كبير يكشف الأسلحة المستخدمة بقصف 'إسرائيل'