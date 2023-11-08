شاهد.. حزب الله يستهدف قوة مشاة "إسرائيلية"

العالم - لبنان

حزب الله اعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في القوة الاسرائيلية، ردا على استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية، عملية اعترف بعدها جيش الاحتلال بإصابة جنديين بجراح جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من جنوب لبنان. قوة مشاة اخرى إسرائيلية تعرضت لاستهداف في محيط قاعدة شوميرا وفق المقاومة الاسلامية أوقعت إصابات مؤكدة بين أفرادها.

موقع البياض الإسرائيلي مقابل بلدة بليدا جنوب لبنان أيضا تعرض لاستهداف بالصواريخ من قبل حزب الله، فيما تحدثت القناة الثانية عشرة العبرية عن إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه الجليل الأعلى، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بالقصف المدفعي. قصف استهدف منطقة اللبونة وأحراج سنديان بين بليدا وحلتا وأطراف الناقورة جنوبي لبنان. فيما دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة.

إلى السياسة حيث تشهد حراكا ليس أقل من الميدان، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التقى السفير الإيراني مجتبى أماني وبحث مع الأوضاع في غزة والتطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدا للسفير الايراني أن لبنان يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع الدائر، لكنه يسعى أيضا عبر الاتصالات الخارجية إلى طلب وقف إطلاق النار بشكل سريع في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين وفي سياق لقاءاته شدد على ضرورة العمل لمنع توسع رقعة القتال في الجنوب، ملوحا بأن هناك مساعي يعمل عليها لهدنة في غزة والجنوب اللبناني.

فيما أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن لبنان بموقع الدفاع عن نفسه وأراضيه المحتلة، وأن الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن تتوقف، وأن توسع رقعة الاشتباكات مرتبط بالجانب الإسرائيلي الذي يتمادى كثيرا، ولا يمكن السكوت على جرائمه.