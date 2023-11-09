خطوة بسيطة لتحويل النص إلى صورة بالذكاء الإصطناعي مجانا!

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وفقًا لمايكروسوفت، يمكن لمستخدمي نسخة المعاينة من محرك بينج الجديد تجربة الأداة اليوم، دون حاجة للتسجيل في قائمة انتظار ثانية، وذلك من خلال ميزة الدردشة بعد ضبط وضع المحادثة على الوضع الإبداعي "Creative" أو بالضغط على أيقونة Image Creator في الشريط الجانبي لمتصفح مايكروسوفت إيدج لإنشاء الصور وتضمينها في صفحات الويب مباشرًة. إلا ان هذه ليست الطرق الوحيدة، فاعتبارًا من اليوم، يستطيع أي شخص من أي مكان في العالم استخدام Image Creator لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي.

وعلى عكس أداة DALL∙E 2 الرسمية من OpenAI وغيرها من التطبيقات التي تعتمد نفس النموذج والتي تضع حدود ضيقة للاستخدام مثل إتاحة 15 طلب فقط كل شهر، تستطيع أداة Image Creator تنفيذ 25 طلب. جدير بالملاحظة أن الأداة تتعامل بنظام النقاط أو ما تسميه "Boosts" حيث يحصل المستخدم على 25 نقطة اسبوعيًا، ولكن الغرض من هذه النقاط تسريع عملية إنشاء الصور، فبعد أن تنتهي يستطيع المستخدم مواصلة استعمال الأداة ولكن سيستغرق توليد الصور وقتًا أطول قليلًا.

وبحسب موقع "عالم الكمبيوتر" بشكل عام يمكن الاعتماد على أداة Bing Image Creator لإنشاء صور باستخدام DALL.E بدون حدود تقريبًا، ولكن المشكلة ان الأداة تستقبل الطلبات باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي، فإذا حاولت كتابة طلب إنشاء الصورة باللغة العربية ستظهر رسالة مماثلة لما في الصورة أدناه، لكن وفقًا لمايكروسوفت فالأداة ستدعم المزيد من اللغات بمرور الوقت.

كيفية استخدام أداة Bing Image Creator

يمكنك الوصول إلى الأداة الجديدة، أو على الأقل النسخة التجريبية المتاحة الآن، من خلال أي متصفح على هاتفك أو الكمبيوتر عبر الرابط bing.com/create وستجد في الصفحة الرئيسية عرض لعينات من الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي كدليل على قدرات الأداة، إلى جانب حقل إدخال لكتابة التعليمات النصية أو صف الصورة المطلوب إنشائها، ولكن لا تحتاج إلى ذلك الآن فكل ما عليك هو النقر على زر "Join & Create" ثم ادخال بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بك لتسجيل الدخول والانضمام إلى نسخة المعاينة.

بعد تسجيل الدخول إلى الأداة والانتقال إلى الواجهة الرئيسية يمكنك رؤية مزيد من عينات الصور التي تم إنشاؤها باستخدام Bing Image Creator ما قد يمنحك فكرة عمّا يمكن تحقيقه بواسطة الأداة. يمكنك أيضًا معرفة عدد النقاط أو الـ Boosts المتبقية والمشار إليها بأيقونة البرق ضمن حقل الإدخال بالأعلى. كما أشرنا، يحصل المستخدم على 25 نقطة أسبوعيًا وبعد نفاذها سيستغرق إنشاء صور جديدة وقتًا أطول. الآن للبدء في استخدام الأداة لأول مرة قم بكتابة وصف الصورة التي تريد رؤيتها باللغة الانجليزية، أو اضغط على زر "Surprise Me" لتوليد نص مقترح، بعدها اضغط Create.

كما أشرنا في المقدمة، تعتمد أداة Bing Image Creator على نسخة معدّلة من نموذج توليد الصور DALL∙E تهدف إلى الحد من إنتاج صور ضارة أو غير آمنة، لذلك إذا كان النص الذي كتبته سيؤدي لإنتاج صور ضارة بأي شكل من الأشكال مثل الإشارة إلى المشاهير أو السياسيين أو حتى أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ومنتجات مايكروسوفت، ستظهر رسالة تؤكد رفض طلب إنشاء الصورة [كما موضح في الصورة المرفقة أعلاه] وليس بوسعك إلا الرجوع إلى الصفحة الرئيسية أو إرسال إبلاغ بأنه تم حظر الطلب بشكل خاطئ. ضع في اعتبارك أيضًا أنه إذا تكرر حدوث الأمر عدة مرات متتالية ستظهر رسالة "Access suspended" وحظر حسابك من استخدام الاداة.

أما إذا اكتشف نظام Bing Image Creator ان النص المقدم مناسب ستبدأ الأداة على الفور في تجهيز وتصميم الصورة، وهو أمر لا يستغرق إلا دقيقة واحدة طالما كانت تتوفر هناك نقاط (Boosts). وبعد الانتهاء ستظهر أمامك 4 صور بناءً على النص الذي أدخلته، كل صورة لها شكل مختلف لكن تحتوي نفس الفكرة المطلوبة. وإذا لاحظت، فإن جميع الصور التي تم إنشاؤها تتضمن علامة مائية عبارة عن شعار Bing الجديد في الزاوية اليسرى السفلية، وبحسب مايكروسوفت فالغرض من ذلك ليس لدواعي تسويقية، كما هو الحال مع أغلب تطبيقات إنشاء الصور مجانًا، وإنما للمساعدة في الإشارة إلى أن الصورة قد تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي. على الجانب الأيمن في هذه الصفحة ستجد شريط يعرض سجل بطلبات إنشاء الصور الخاصة بك للعودة إليها بسهولة في أي وقت.

على أي حال، يمكنك استعراض كل صورة بالضغط فوقها مرة واحدة وسيتم عرضها بالحجم الكامل في صفحة جديدة، مع إمكانية اختيار Save لحفظ الصورة في حسابك أو Download لتنزيل الصورة وحفظها على جهازك أو Share لمشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا هو كل ما في الأمر، ومن خلال تجربتنا يمكننا القول أن أداة Bing Image Creator توفر تجربة عملية وبسيطة لإنشاء الصور، بدون حدود للاستخدام، ومن أي مكان في العالم بغض النظر عن المتصفح والجهاز الذي تستخدمه.