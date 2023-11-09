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مراسل العالم يكشف عن الأسباب..

لماذا يتضاعف عدد الشهداء في غزة؟ + فيديو

الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم عن أسباب تصاعد حصيلة الشهداء بعد كل قصف اسرائيلي علی قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة سيارات الاسعاف لاتصل الی مناطق القصف وهذا ما يضاعف عدد القتلی.

وعن أسباب عدم وصول سيارات الاسعاف قال مراسل العالم ان السبب الاول هو عدم وصول مناشدات من المواطنين وذلك بسبب انقطاع الاتصالات.

وأضاف ان السبب الثاني هو الاستهداف المباشر لسيارات الاسعاف من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني حيث خرجت حتی الان 35 سيارة اسعاف عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر.

وتابع ان السبب الثالث هو تدمير الشوارع الفرعية والرئيسية بشكل مقصود وممنهج من أجل منع الانقاذ الجرحی والعالقين تحت الركام.

وأكد مراسل قناة العالم ان هناك أكثر من 3500 مفقود تحت الانقاض، جلهم أصبح في قائمة الشهداء بسبب عدم وصول طواقم الامداد لانقاذهم.

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مراسل العالم يكشف عن الأسباب.. لماذا يتضاعف عدد الشهداء في غزة؟ + فيديو