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مراسل العالم: القصف الإسرائيلي مستمر على غزة والقطاع الصحي إنهار

الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في قطاع غزة باستمرار القصف العنيف من قبل الاحتلال الاسرائيلي على منطقة شمال قطاع غزة وجنوبها، حيث استهدفت عائلة فلسطينية اليوم في شارع البيئة بالمحافظة الوسطى في منطقة دير البلح التي يتواجد فيه حاليا.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن القصف الإسرائيلي قد طال عشرات الشهداء والمصابين ولا زال هنالك مفقودين تحت الانقاض.

كما لفت مراسلنا إلى ان هنالك قصف اخر في شمال قطاع غزة، وقصف ايضا في مدينة غزة محاولا التقدم نحو مجمع الشفاء الطبي، واطلاق النار من جنوب الاحتلال الاسرائيلي، وهنالك تصدي كبير وعنيف جدا من قبل المقاومة واشتباكات عنيفه تدور الان بين مقاتلين فلسطينيين في محور غرب مدينة غزة، والذين يتصدون لتقدم اليات الاحتلال الاسرائيلي فيها في ذلك المحور، موقعين القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي هذا من جانب.

وأوضح مراسلنا بان القطاع الصحي كان قد تدمر وانهار ولا يوجد اي خدمات صحية في كل اقسام قطاع غزه وهنالك مستشفيات كانت مخصصة للاطفال في منطقة شمال قطاع غزة كمستشفى النصر ومستشفى الدرة ومستشفى الرنتيسي، جميعها اما دمرت او نفذت نفذ منها الوقود .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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