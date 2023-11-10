أبناء المخيمات الفلسطينية بدمشق يستنكرون جرائم الإحتلال في غزة

العالم – خاص بالعالم

الى مخيم اليرموك جنوب دمشق عاصمة الشتات الفلسطيني؛ توجه ابناء المخيمات الفلسطينينة في دمشق وريفها، في مظاهرات شعبية غاضبة استنكاراً لاستمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة، وللاحتجاج على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهالي في القطاع.

وقال عبد الكريم الشرقي عضو لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية:" اليوم نوصل الرسالة من سوريا الصمود والمقاومة، اننا في ابناء المخيمات الفلسطينيين في الشتات وابناء شعبنا السوري نقف وفي خندق واحد مع ابناء شعبنا في قطاع غزة، وايضا، أبناء شعبنا المنتفض في الضفه الغربية".



وأشار ياسر الزفري مسؤول اللجنة التنظيمية في حركة الجهاد الاسلامي الى ان:" هذا الحشد جاء من كافة المخيمات في دمشق وريفها وان الرسالة الاولى إلى أاهلنا في غزة،"إننا معكم صامدون ما دمتم صامدين" باذن الله عز وجل، جرحنا جرحكم والمنا ألمكم، واما الرسالة الثانية للعدو الصهيوني المحتل هي ان الشعب الفلسطيني والداخل في الداخل والخارج هو كتلة واحدة ويد واحدة".

الحاضرون أحرقوا العلم الاسرائيلي، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة وماحققته من انجازات و بطولات.

استنكر الحاضرون الصمت الدولي والغربي أمام مجازر الاحتلال بحق الاطفال والنساء وقصف المشافي ودور العبادة وطالبوا المجتمع الدولي بمعاقبه الكيان الصهيوني و إجباره على ايقاف جرائمه.

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