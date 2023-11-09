الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/رئيس فنزويلا يكشف مخططا إسرائيليا لقصف دول عربية بقنابل نووية

الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رسالة تحذير للدول العربية بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

العالم- فلسطين

وقال مادورو في تصريحات له: "يريد العنصريون والمتعصبون الصهاينة اليوم القضاء على الشعب الفلسطيني.. وإليكم المزيد، يريدون القضاء على كل الشعوب العربية وكل الشعوب المسلمة".

وأضاف نيكولاس مادورو: "الصهاينة زرعوا بذور الكراهية منذ 75 عاما بمساعدة الغرب.. أنصِت أيها العالم الخيِّر الذي يسمعني.. انتبهوا أيها السيدات والسادة في الولايات المتحدة، في الدول الأوروبية والعالم.. لقد نشروا فكرا أكثر خطورة من النازية أولا ضد الشعب الفلسطيني بالغارات والمجازر والإبادة الجماعية والقنابل النووية ثم سيكون ضد العرب والمسلمين".

وصرح الرئيس الفنزويلي: "الصهاينة سيتقدمون نحونا نحن المسيحيين الكاثوليك"، مطالبا بوقف هذه المجازر فورا وقبل فوات الأوان.

وختم نيكولاس مادورو تصريحاته قائلا: "فلنوقف الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الحبيب"”.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ34 على التوالي، وسط تكثيف جيش الاحتلال من شن غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

وحديث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تهديدات يُشكلها النووي الإسرائيلي، يتزامن مع تصريحات فجرت قنبلة مدوية، عندما دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وفيما وثقت هذه الدعوة المتطرفة، امتلاك الكيان الإسرائيلي لأسلحة نووية، فقد أثارت ضجة عربية ودولية، وسط دعوات متزايدة لكبح جماحه وتلجيمه بسبب المجازر التي ترتكبه في غزة.

روابط ذات صلة

نائبة رئيس فنزويلا تدعو لدعم فلسطين

الرئيس الفنزويلي: ترامب كان وراء محاولة اغتيالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقطة تواصل.. الوضع الكارثي لقطاع غزة يثير تفاعل رواد مواقع التواصل

شاهد/رئيس فنزويلا يكشف مخططا إسرائيليا لقصف دول عربية بقنابل نووية

الرئيس الإيراني یلتقي نظيره الأذربيجاني في طشقند

ماذا يعني إعلان القسام تدمير 136 آلية إسرائيلية باللغة العسكرية؟

صحيفة عبرية تكشف الحالة التي يمكن خلالها موافقة الاحتلال على الهدنة

بالصورة.. ابو عبيدة في مدرسة بلبنان