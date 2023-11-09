شاهد/رئيس فنزويلا يكشف مخططا إسرائيليا لقصف دول عربية بقنابل نووية

العالم- فلسطين

وقال مادورو في تصريحات له: "يريد العنصريون والمتعصبون الصهاينة اليوم القضاء على الشعب الفلسطيني.. وإليكم المزيد، يريدون القضاء على كل الشعوب العربية وكل الشعوب المسلمة".

وأضاف نيكولاس مادورو: "الصهاينة زرعوا بذور الكراهية منذ 75 عاما بمساعدة الغرب.. أنصِت أيها العالم الخيِّر الذي يسمعني.. انتبهوا أيها السيدات والسادة في الولايات المتحدة، في الدول الأوروبية والعالم.. لقد نشروا فكرا أكثر خطورة من النازية أولا ضد الشعب الفلسطيني بالغارات والمجازر والإبادة الجماعية والقنابل النووية ثم سيكون ضد العرب والمسلمين".

وصرح الرئيس الفنزويلي: "الصهاينة سيتقدمون نحونا نحن المسيحيين الكاثوليك"، مطالبا بوقف هذه المجازر فورا وقبل فوات الأوان.

وختم نيكولاس مادورو تصريحاته قائلا: "فلنوقف الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الحبيب"”.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ34 على التوالي، وسط تكثيف جيش الاحتلال من شن غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

وحديث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تهديدات يُشكلها النووي الإسرائيلي، يتزامن مع تصريحات فجرت قنبلة مدوية، عندما دعا وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وفيما وثقت هذه الدعوة المتطرفة، امتلاك الكيان الإسرائيلي لأسلحة نووية، فقد أثارت ضجة عربية ودولية، وسط دعوات متزايدة لكبح جماحه وتلجيمه بسبب المجازر التي ترتكبه في غزة.