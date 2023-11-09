فيديو/دهس مساعدات إنسانية في قطاع غزة يثير ضجة.. ما حقيقته؟

العالم- فلسطين

وتبين لاحقا أن هذا المقطع مضلل.

فقد نشرت حسابات شخصية منها الصحفي الصهيوني المثير للجدل إيدي كوهين، مقطعًا يظهر مجموعة من الناس يدهسون على مواد غذائية ادّعت أنهم سكان غزة الرافضون للمساعدات.

وقال كوهين في تغريدته المضللة: "شعب الجبارين في غزة ينتفض أمام الحكام العرب ويكسر كل المساعدات العربية.. هل هؤلاء محتاجون يا عرب؟؟ انتم اغبياء؟؟؟ المحتاج لا يرفض المساعدات.. يا حرام. يا عرب أرسلوا المساعدات إلى فقراء الخليج إلى الوافدين . هؤلاء لا يحتاجون".

لكن من خلال البحث، تبين أن المقطع نشر يوم 28 أكتوبر تداولته حسابات تركية على أنه ضمن مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال.

وشوهدت في مقطع الفيديو الأصلي، وجود لوحة كبيرة مكتوب عليها بلدية أضنة الكبرى، ما يؤكد أن الفيديو صور في تركيا ولا علاقة له بسكان غزة، وفق منصة إيكاد.

وكانت حملة مقاطعة واسعة أطلقت بين الشعوب العربية والإسلامية، ضد السلاسل والعلامات التجارية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة، كارثة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهرها الثاني، والذي يتضمن حصارا مشددا يفرضه الاحتلال على القطاع، ما خلف كارثة إنسانية مرعبة.