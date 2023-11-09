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مصادر يكشف: لقاء مدير الـ'سي.آي.إيه' ورئيس 'الموساد' بقطر

مصادر يكشف: لقاء مدير الـ'سي.آي.إيه' ورئيس 'الموساد' بقطر
الخميس ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مطلعة ، الخميس، ان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) التقيا في قطر.

العالم- فلسطين

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن اجتماعًا ثلاثيًا عقد في الدوحة اليوم بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الاسرى لدى حماس والوصول لهدنة في غزة.

وأضافت المصادر، أن ميزة الاجتماع الثلاثي هي جمع الأطراف الثلاثة معًا على طاولة واحدة في وقت واحد لتسريع العملية، حسبما ذكرت "رويترز".

وذكرت المصادر أن المحادثات ناقشت أيضًا السماح باستيراد الوقود لغزة لأغراض إنسانية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.

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