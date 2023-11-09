شاهد/اسرى اسرائيليون: نتنياهو سبب القتل والفظائع وعليه التنحي

العالم - فلسطين

وقالت الاسيرة "حنا كتسير" من مستوطنة "كيبوتس نير عوز" ان المسؤول عن كل هذه الفوضى وكل شيء حدث للاسرى هو رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وانه دمر كل شيئ واستهدف الناس وقام بتعذيبهم وانه المتسبب في قتل الاطفال وارتكب اخطاء فادحة .واشارت الى انه حان الوقت ليترك نتنياهو الحكومة ويجلس في البيت.

وشددت الاسيرة الاسرائيلية ان المجاهدين فعلوا كل شيء لضمان بقائهم احياء وبخير وتعاملوا معهم بشكل جيد جدا .

من جانبه وجه الاسير الاسرائيلي "يجيل يعقوب" رسالة لنتنياهو قال له انه يقوم بقصف بشكل كبير وفظيع وانه تسبب في قتل الاطفال والاسرى الاسرائيلين ايضا. وان الاسرى تضرروا ايضا من قطع الماء والكهرباء والدواء عن قطاع غزة.

هذا واكد الناطـق باسم سرايا القدس أبوحمزة الاستعداد للإفراج عن سيدة وفتى من أسرى العدو لأسباب إنسانية ولعدم قدرتها على علاجهم بسبب نقص الدواء.

واخلى أبو حمزة مسؤوليتنم" تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي المسعور على غزة، وعلى حكومة الاحتلال تحمل مسؤولية قراراتها الهمجية".